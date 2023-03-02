Samsun'da drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza kesildi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde otomobiliyle drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira para cezası uygulandı.



Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyadan, T.H.Ş'nin 06 DCU 379 plakalı otomobiliyle Samsun Caddesi Tosköy Kavşağı'nda drift yaptığını belirledi.

Bunun üzerine 20 bin 342 lira para cezası kesilen T.H.Ş'nin ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.



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