Bafra'da engellilere ücretsiz EKPSS hazırlık kursu imkanı

SAMSUN (AA) - Bafra ilçesinde Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı'na (EKPSS) hazırlananlara ücretsiz kurs imkanı sunuluyor.

Bafra Görme Engelliler Derneği, Bafra Halk Eğitim Merkezi ve Bafra Gençlik Merkezi katkılarıyla düzenlenen EKPSS hazırlık kursuna katılanlardan 3 görme engelli kursiyer sınavda başarı göstererek atamaları yapıldı.



Bafra Görme Engelliler Derneği Başkanı Ömer Ergül, kursun düzenlenmesinde destek veren kurum ve kuruluşlara, kurs eğitmenlerine teşekkür etti.



Ergül, kursa katılan görme engelli Ümit Kaan, Bilgehan Kurt ve Murat Yanık'ın EKPSS'de başarılı olarak kamuya atamalarının yapıldığına işaret etti.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan da, "Geçmişte birçok kursiyerimiz atandı. Bu seferki yapılan atamada da üç kursiyerimiz atandı. Elbette bunlar bizim gurur kaynağımızdır. Çok şükür emeğimizin karşılığını tek tek alıyoruz. Tabii atanmayı bekleyen kursiyerlerimiz de var. Bu arkadaşlarımız bir sonraki sınava çok iyi hazırlansınlar diye kesintisiz kursumuz devam ediyor.Kursa katılmak isteyen engelli vatandaşlarımız istedikleri zaman gelip kurumumuza başvurabilirler." dedi.

Bilgehan Kurtsa ise ilçe merkezine 14 kilometre uzaklıkta bir köyde yaşadığını belirterek şunları kaydetti:



"Geçimimizi tarımdan sağlıyoruz. Aileme destek olmak durumundaydım. Bafra Gençlik Merkezi'nde EKPSS hazırlık kursu olduğunu öğrendim. Hemen o anda bütün her şeyi bıraktım. Köyümüzden şehre ulaşım benim için sıkıntılı olduğundan, özel servis tutarak her gün olumsuz hava şartlarına rağmen kursa gidip geldim. Çok şükür uzun ve zahmetli maratonun sonunda memur oldum. Tabii burada hocalarımızın çok büyük emekleri var. Atanabilmemiz için gece gündüz demeden bizim için çok çaba sarf ettiler. Allah onlardan razı olsun. Ben bu kursa katılamamış olsaydım 86 puanı almam mümkün değildi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."





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