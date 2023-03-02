OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde soyunma odasındaki yangında hasar oluştu

SAMSUN (AA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde soyunma odasında çıkan yangın söndürüldü.

Merkezin üçüncü katındaki genel cerrahi servisi personel giyinme odasında yangın çıktı. Hastane personelinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle soyunma odasında küçük çaplı hasar meydana geldi.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, gazetecilere, genel cerrahi servisindeki personel giyinme odasında üzücü bir olay yaşadıklarını söyledi.

Yaralanma olmadığını, hastaların tahliyesine de gerek kalmadığını belirten Ünal, "Yangın, üniversitemizin kendi imkanlarıyla itfaiye gelmeden söndürüldü. Daha önce bununla ilgili bir tatbikat yapılmıştı. Elektrik kontağından olduğu tahmin ediliyor. Ne cana ne de ciddi anlamda mala gelen zarar var. En kısa sürede soyunma odası da hizmete alınacak." dedi.



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