Salıpazarı Müftüsü Doğru, deprem bölgesi Afşin'de görevlendirildi

SAMSUN (AA) - Salıpazarı İlçe Müftüsü Kenan Doğru, Diyanet İşleri Başkanlığının koordinesinde deprem meydana gelen Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine gitti.



Doğru, yaptığı açıklamada, gönüllü hocalarla Afşin ilçesinde kurulan çadır kentte depremzedelere her konuda destek vermeye çalıştıklarını söyledi.



Vatandaşların yaralarını sarmak için bir yandan insani yardım faaliyetlerini sürdürdüklerini bir yandan da yaşadıkları acıları hafifletmek için manevi rehberlik hizmetlerinde bulunduklarını anlatan Doğru, "Depremin çocuklar üzerindeki etkilerini azaltmak için çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Deprem bölgesinde görev yapan tüm hocalarımıza ve diğer ekiplere teşekkür ediyorum. Rabb'im bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın." dedi.

Doğru, çadır kentte çocuklar için oluşturulan Kur'an kursunda çocuklarla oyunlar oynayıp, güzel vakit geçirmelerini sağladıklarını kaydetti.







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