Çarşamba'da otomobilin kapısına çarpan skuter sürücüsü yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin kapısına çarpan skuter sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erdem Y, 55 ER 438 plakalı otomobilini Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde park etti. Bu sırada Alper Kuzey K, kullandığı elektrikli skuter ile Erdem Y'nin inmek için açtığı aracının kapısına çaptı.



Skuterden düşerek yaralanan Alper Kuzey G, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





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