Samsun Emniyetinden Nurdağı'nda 11 yaşına giren Berat'a doğum günü sürprizi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde görev yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 yaşına giren depremzede Berat Babacan'a doğum günü sürprizi yapıldı.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Nurdağı'ndaki Mehmet Akif Ersoy Çadır Kenti'nde ailesiyle yaşayan Berat'ın doğum günü olduğunu öğrenen Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Çadır kente giden polisler Berat'a doğum gününde sürpriz yaptı.

"İyi ki doğdun Berat" yazılı pasta hazırlatan ekipler, Berat'ın 11'inci yaş gününü kutladı.

Berat ve ailesi de sürpriz doğum günü kutlaması yapan ekiplere teşekkür etti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından, o anlara ait fotoğraf, "Yaralarımızı hep birlikte sararak bu zor günleri beraber atlatacağız. İyi ki doğdun Berat" notuyla paylaşıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.