AK Parti'li Karaaslan, deprem bölgesi için hijyen malzemesi üreten lisede inceleme yaptı:

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ilin etkilendiğini depremlerle ilgili, "Türk halkı olarak asrın felaketinde asrın dayanışmasını gösteriyoruz." dedi.

Karaaslan, ürettikleri hijyen malzemelerini deprem bölgesine gönderen Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü öğretmen ve öğrencilerini ziyaret etti.



Üretimleri hakkında bilgi alan Karaaslan, "Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok canlarımızı kaybettik, çok acılar yaşadık. Çok büyük yıkımla karşı karşıyayız." diye konuştu.

Depremin ardından temel barınma ve gıda ihtiyacını karşılamak için Türkiye'nin seferber olduğunu vurgulayan Karaaslan, "Samsun olarak biz de hem bölgeye hem de özellikle Elbistan'a çok ciddi manada destek verdik. Onun dışında bölgedeki bütün şehirlerde Samsun Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, Samsun'un kurumları, sivil toplum örgütleri ile gönüllüleri görmek mümkündü. Emek ve gönül veren, gönlünden veren herkese çok teşekkür etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Samsun'daki meslek liselerinde farklı alanlarda üretim yapıldığına dikkati çeken Karaaslan, şöyle devam etti:

"Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde temizlik malzemeleri üretimi yapılıyor. Burası çok zor dönemlerde, özellikle salgın ve deprem felaketi gibi dönemlerde hemen devreye giren, üretim yapan bir okulumuz. Deprem bölgesine 150 tondan fazla temizlik malzemesi sevk etmiş. Aynı şekilde seyyar tuvalet üreterek deprem bölgesine destek oldu. Yine kadınlarımız Samsun Olgunlaşma Enstitüsünde ürettiklerini bölgeye gönderdi. Kovid-19 sürecinde de Samsun, maske ve dezenfektan üretiminde meslek liseleri açısından ön plana çıkmıştı. Bugün bunun devam ettiğini görüyoruz."

Karaaslan, asrın felaketi ile karşı karşıya kaldıklarına işaret ederek şunları kaydetti:

"Türk halkı olarak asrın felaketinde asrın dayanışmasını gösteriyoruz. Bu yönüyle yaptığımız her şey, attığımız her adım çok önemli. Depremzede vatandaşlarımızı Samsun'un sahiplenmesinden çok mutlu olduk, duygulandık. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla zor zamanlarda el ele, omuz omuza durabilmek, ihtiyaç duyulduğunda birbirine güç verebilmek özelliklerimizi tarihin her döneminde gösterdiğimiz gibi bu dönemde de gösteriyoruz. Önümüzde bir süreç var ve bunu sürdürebilir kılmak lazım. Farklı ihtiyaçlar noktasında da yardımlarımıza devam etmemiz gerekiyor. Samsun'un her konuda olduğu gibi bu konuda da öncü olacağına inanıyorum."





