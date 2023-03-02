Samsun'da ateş açılan otomobildeki çocuğun ölümüyle ilgili bir zanlı tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde ateş açılan otomobilde bulunan 9 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Ateş edilen otomobildeki Enes Tayyip Olfaz'ın yaşamını yitirmesinin ardından M.T. (42), Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığına teslim oldu. Yürütülen soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen İ.A, Y.A. ve E.A. da gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. İ.A, Y.A. ve E.A. ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İlçede dün M.T, husumetlisinin zannettiği otomobile Arım Köseli Mahallesi'nde yoldan geçerken tabancayla ateş açmış, araçta bulunan ve kurşunların isabet ettiği Enes Tayyip Olfaz, kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.