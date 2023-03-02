Samsun Süper Amatör Lig'de 1930 Bafraspor ile Bafra Futbol Kulübü 1-1 berabere kaldı

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SAMSUN (AA) - Samsun Süper Amatör Ligi Hüseyin Kanbur Sezonu B Grubu'nda 1930 Bafraspor ile Bafra Futbol Kulübü, 1-1 berabere kaldı.



Bafra Şehir Stadı'nda oynanan maçı hakemler Ali Berkay Gündoğdu ile Coşkun Yalçın ve Türker Karabayır yönetti.

Maçın 34. dakikasında Bafra Futbol Kulübü, Ramazan Şaşkın'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

1930 Bafraspor, maçın 60. dakikasında Berat Batur'un attığı golle beraberliği sağladı.



Başka gol olmayınca maç 1-1 berabere bitti.





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