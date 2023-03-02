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Samsun Süper Amatör Lig'de 1930 Bafraspor ile Bafra Futbol Kulübü 1-1 berabere kaldı

AA

Samsun Süper Amatör Ligi Hüseyin Kanbur Sezonu B Grubu'nda 1930 Bafraspor ile Bafra Futbol Kulübü, 1-1 berabere kaldı.

Samsun Süper Amatör Lig'de 1930 Bafraspor ile Bafra Futbol Kulübü 1-1 berabere kaldı

SAMSUN (AA) - Samsun Süper Amatör Ligi Hüseyin Kanbur Sezonu B Grubu'nda 1930 Bafraspor ile Bafra Futbol Kulübü, 1-1 berabere kaldı.

Bafra Şehir Stadı'nda oynanan maçı hakemler Ali Berkay Gündoğdu ile Coşkun Yalçın ve Türker Karabayır yönetti.

Maçın 34. dakikasında Bafra Futbol Kulübü, Ramazan Şaşkın'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

1930 Bafraspor, maçın 60. dakikasında Berat Batur'un attığı golle beraberliği sağladı.

Başka gol olmayınca maç 1-1 berabere bitti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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