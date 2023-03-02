AK Partili Karaaslan, Samsun'da bulunan depremzedelerle bir araya geldi

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Samsun'a gelen depremzedeleri ziyaret etti.

Karaaslan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ile Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait Münevver Ayaşlı Kız Yurdunda kalan depremzedelerle bir araya geldi.

Daha sonra evlerde kalan depremzedeleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulunan Karaaslan, ardından parti binasında Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu ve ilçe belediye başkanlarıyla toplantı yaptı.

Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk anından itibaren devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla sahada olduğunu, yaraları sarmak, afetin izlerini silmek için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü söyledi.

"Yüzyılın afeti" olarak nitelenen depremler nedeniyle yitirdikleri tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır dileyen Karaaslan, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devletimiz, bakanlarımızın koordinasyonunda arama kurtarmadan beslenme ve barınmaya, tahliyeden lojistiğe kadar süreci tüm detaylarıyla titizlikle yönetirken, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en hızlı şekilde giderebilmek için seferber olmuştur. Kurumlarımızın yanı sıra Mehmetçiğimiz, polisimiz, jandarmamız, sağlık çalışanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllülerimiz, ülkemizin dört bir yanından gelen itfaiye ekipleri, madenciler ve isimsiz kahramanlar AFAD koordinasyonunda muazzam dayanışma örneği sergilemiştir. Bugün de seferberlik ruhuyla tüm vatandaşlarımız deprem bölgesine büyük küçük demeden yardımlarını ulaştırmaya devam etmektedir. Bugüne kadar tüm zorlukları birlik ve beraberliğinden aldığı güçle aşan bir millet olarak bu sıkıntılı süreci de el ele, omuz omuza, gönül gönüle aşacağımıza inanıyoruz."

Depremden etkilenenler için barınma imkanlarının her geçen gün çeşitlendirildiğini dile getiren Karaaslan, "Afet bölgesinde ve afet bölgesi dışında çadır, konteyner, yurtlar, oteller, kamu misafirhaneleri ve tesislerde depremzede vatandaşlarımıza barınma hizmeti sunulmaktadır. Valiliğimizin koordinasyonunda sivil toplum kuruluşları, belediyelerimizin, gönüllülerin ve hemşehrilerimizin destekleriyle Samsun'umuzda misafir ettiğimiz vatandaşlarımızı evlerinde hissettirmek için el birliği içinde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Karaaslan, Samsun'un depremin meydana geldiği günden bu yana bölgede olduğunu, şehrin imkanlarının depremden etkilenenler için seferber edildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Samsun, depremin açtığı yaraların sarılması için yoğun gayretle bölge genelinde çalışmalarına ivedilikle başlamıştır. Bugün ziyaret ettiğimiz Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizden imalat yapan diğer okullarımıza, olgunlaşma enstitülerimizden halk eğitim merkezlerimize, teşkilatlarımızdan hayırsever iş insanlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza varıncaya kadar şehrimiz bölgeye yardımlarını ulaştırmaya devam etmektedir. Hemşehrilerimizin Samsun'un konukseverliğini ve yardımseverliğini, milli dayanışma duygumuzu en iyi şekilde yansıttığı bir sürecin içinden geçiyoruz. Emanet şuuruyla tüm misafirlerimizin ihtiyaçlarını giderebilmek için ilimiz genelinde örnek yardımlaşma seferberliği oluştuğunu görmekten memnuniyet duyuyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımızı bundan sonra da yalnız bırakmayacak, devlet-millet el ele bu süreçte yanlarında olacağız. "​​​​​​​

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