Bafra'da jandarmadan okul servis araçlarına denetim

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştiriyor.



trafik kurallarını ihlal eden 2 sürücüye toplam 4 bin 500 lira ceza uygulandı, bir araç okul servis taşımacılığından men edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri, çocukların güvenle ulaşımlarının sağlanması, servis araçlarının karışabileceği kazaların önlenmesi ve caydırıcı olması dolayısıyla okul servis araçlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Denetimde araçların, "Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ne" uygunluğu, servis şoförlerinin trafik kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi, öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması konusunda sürücülere uyarıda bulunuldu.

Kelikler İlkokulu ve Ortaokulunda yapılan denetim esnasında ise H.A'nın kullandığı okul servis aracının ters yönden gittiği, E.C. idaresindeki aracın ise yolcu kısmında emniyet kemerinin olmadığı tespit edildi.

Toplam 16 servis aracının denetlendiği uygulamada, trafik kurallarını ihlal eden 2 sürücüye toplam 4 bin 500 idari para cezası uygulandı, bir araç servis taşımacılığından men edildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.