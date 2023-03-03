Bafra'da deprem değerlendirme toplantısı yapıldı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde deprem değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bafra Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bafra Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda, ilçede bulunan binaların zemin, altyapı, sağlıklı ve güvenli kent yaşamına uygunluğu, yapılacak yeni binaların depreme dayanıklı olarak inşa edilebilmesi için süreç takibi, yatay mimarinin uygulanabilirliği, olası depremlere karşı hazırlıklı olma süreçleri, kentsel dönüşüm projesinin uygulanabilirliği, doğal afetlerden kaynaklanabilecek zararın en aza indirilmesi değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hamit Kılıç, meslek gruplarıyla bir araya geldiklerini belirtti.



Depremin hayatın bir gerçeği olduğunu, bunu bilerek tedbirli davranılması gerektiğini vurgulayan Kılıç, "İlçemizi daha güvenli ve sağlıklı bir kent yaşamına hazırlamak için belediye olarak elimizden gelen desteği sürdürerek ilçemize hizmet veren her meslek grubunun görüş ve önerilerini dinlemeye devam edeceğiz. Bafra'mızı olası depremlerden korumak, herhangi bir doğal afetle karşılaştığımız zaman süreci daha iyi yönetebilmek için bu yolda emin adımlarla yürüyoruz." ifadesini kullandı.

İlçede hayata geçirilen çalışmaları büyük özveriyle sürdürdüklerini anlatan Kılıç, şunları kaydetti:



"Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Projemiz ile kentsel dönüşümün ışığını Bafra'mızda yakmıştık. Bundan sonraki süreçte de ilçemizi daha iyi yerlere taşıyabilmek için her alanda kentsel dönüşümü hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca ülkemizde çok fazla duyduğumuz, 'Az katlı konut' projeleriyle yatay mimarinin uygulanabilirliği noktasında ekiplerimizle süreci titizlikle takip edip araştırmalarımızı gerçekleştiriyoruz. 'Bafra benim evim' şiarı ile hareket ederek evimizi iyileştirmek için canla başla çalışıp çabalamaya devam edeceğiz."



Toplantıya Bafra Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ile ilçede faaliyet gösteren meslek odalarının temsilcileri katıldı.







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