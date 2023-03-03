Samsun'da elektrik trafosuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun Bafra ilçesinde otomobilin elektrik trafosuna çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

M.K. (40) idaresindeki 55 HC 766 plakalı otomobil, Fevzi Çakmak Mahallesi Sanayi Kavşağı'nda elektrik trafosuna çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan muayenede, otomobil sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi. İkinci kez alkollü araç kullanmaktan 5 bin 96 lira para cezası kesilen M.K'nin ehliyetine de 2 yıl süreyle el konuldu.





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