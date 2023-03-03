Samsun, Tokat ve Kastamonu'da depremde yaşamını yitirenler için mevlit okundu

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SAMSUN (AA) - Samsun, Tokat ve Kastamonu'da, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen program kapsamında Samsun Büyük Cami'de cuma namazı öncesi mevlit okundu, dua edildi.

Programda camiye gelen vatandaşlara mevlit şekeri ikram edildi.

- Tokat

Tokat'taki tarihi Ali Paşa Cami'sinde cuma namazı öncesi düzenlenen programda, Mevlid-i Şerif okundu, depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Mevlide Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, İl Müftüsü Abdullah Pamuk ve vatandaşlar katıldı.

Programın ardından mevlit şekeri dağıtıldı.

- Kastamonu

Kastamonu'da da restorasyonu tamamlanan 517 yıllık Nasrullah Kadı Camisi, depremde hayatını kaybedenler için okutulan Mevlid-i Şerif ile yeniden ibadete açıldı.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen iyileştirme çalışmaları kapsamında 13 Ocak'ta ibadete kapatılan cami, mevlit programıyla tekrar hizmet vermeye başladı.

Programın ardından İl Müftüsü Mustafa Bilgiç, depremde hayatını kaybedenler için dua etti.



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