Samsun'dan deprem bölgesine temizlik malzemeleri gönderildi

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SAMSUN (AA) - Samsun'dan, Türkiye Diyanet Vakfı Bafra Şubesi tarafından Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından bölgeye temizlik malzemeleri gönderildi.

Türkiye Diyanet Vakfı Bafra Şubesi tarafından alınan 500 temizlik maddesi kolisi ile 20 mobil lavabodan oluşan yardımların bulunduğu tır, Kahramanmaraş'a uğurlandı.

İl Müftüsü Seyfullah Çakır, hayırseverlerin nakdi yardımlarıyla alınan malzemelerin Aktekke İhsaniye Kur'an Kursu öğrencilerinin emekleriyle tıra yüklenerek depremzedelere gönderildiğini belirtti.

Hayırseverlere katkılarından dolayı teşekkür eden Çakır, "Din görevlilerimize, emek harcayan personelimize, hafızlarımıza teşekkür ediyoruz. Ülkemizin devletimizin başı sağ olsun. Depremde ölen kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Alanda çalışan görevli ve gönüllü kardeşlerimizin de Allah işlerini kolay eylesin." ifadesini kullandı.

Programa İlçe Müftüsü Necmettin Kayar da katıldı.







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