Havza'da yerli ve yabancı eğitim üyeleri teknik inceleme yaptı

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SAMSUN (AA) - Ufuk Avrupa Programı kapsamında hazırlanan ve TÜBİTAK tarafından kabul görerek desteklenen, Jeotermal Enerji Kullanılarak Bölgesel Isıtma projesi kapsamında ilk teknik inceleme gerçekleştirildi.

Program kapsamında hazırlanan ve TÜBİTAK tarafından desteklenen, özel yerli ve yabancı mühendislik şirketi ile Pamukkale Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Marmara Üniversitesinin ortak olduğu, Havza Yerel Eylem Gurubu Derneğinin paydaş olarak katıldığı Jeotermal Enerji Kullanılarak Bölgesel Isıtma Projesi kapsamında teknik ekip, Havza'da ilk incelemelerini yaptı.



Jeotermal suyun ısıtmada kullanılarak yeniden dönüşünü sağlamayı hedefleyen proje kapsamında yapılan inceleme kapsamında üniversitelerde görevli öğretim üyeleri ile yabancı mühendislik ve teknoloji şirketi çalışanları, İmaret Mahallesi'nde jeotermal sondaj kuyuları ile projenin uygulanacağı pilot binada incelemede bulundu.

Heyet, Havza Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ömer Büyük ve Havza Yerel Eylem Gurubu Derneği Müdürü Özgür Atala'dan da jeotermal kaynaklar ile kaynakların kullanımı hakkında bilgi aldı.

Pamukkale Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Taylan Akın, jeotermal su geri dönüşüm sistemleriyle 18 ay teknik analiz ve takipleri yapacaklarını, jeotermal kaynakların ısınmada kullanılmasıyla ilgili yeni metotları inceleyeceklerini kaydetti.





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