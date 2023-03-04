Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

T.A. idaresindeki 55 RT 114 plakalı otomobil, Elifli Mahallesi'nde karşı yönden gelen S.S'nin kullandığı 55 FE 714 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerden T.A. ile aynı araçtaki R.A, S.A. ve M.A. yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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