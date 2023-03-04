Samsun'da traktörle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Arif Yıldırım idaresindeki 55 AAN 064 plakalı traktör, Vezirköprü-Havza kara yolu Pazarcı Mahallesi sapağında karşı yönden gelen Hasan Keskin'in kullandığı 26 AZZ 480 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Keskin ile araçtaki Ünal Teke ve Berke Nuri Yıldırım yaralandı.



Sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Teke, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.





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