Çarşamba'da binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

EYT şartları ve kapsamı belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle Hüsnübey Caddesi'nde Barış Apartmanı'nın çatısından duman çıktığını görenler, itfaiyeye haber verdi.



Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bacada çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangında çatıda hasar meydana geldi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.