Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar, Samsun'da gazeteciler cemiyetini ziyaret etti

SAMSUN (AA) - Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar, Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.



Cemiyet başkanı Yusuf Ziya Çakır ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Nacar, burada yaptığı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıktığını anımsattı.



Altılı masayı oluşturan partilerin masanın ayakta kalması için çaba gösterdiğini belirten Nacar, "Biz şuna inanıyoruz. 27 Şubat 2022'de yaptığımız Millet Partisi'nin büyük kurultayında ifade ettiğimiz gibi, altılı masayı oluşturan siyasi partilerden milli ve manevi düşünceye sahip olanlar, bu millete tek parti, milli şeflik döneminin acılarını yaşatan bir siyasi partinin ve onun genel başkanının peşinden gidemezlerdi." ifadesini kullandı.

Milli ve manevi düşünceye sahip siyasi partilerin bir araya gelmesi gerektiğine işaret eden Nacar, şöyle konuştu:



"Türk milletinin inancına, ahlakına, kültürüne ve tarihi müktesebatına uygun yeni ittifaklar oluşturması gerekir. Kanaatimiz odur ki Sayın Meral Akşener'in bu çıkışı, Türk siyasetinde milli ve manevi düşünceye sahip siyasi partileri meydana getirmeye çalışmasıdır. Sayın Akşener'in çıkışı, Millet Partisi'nin ciddi çalışmalar yaptığı ittifak arayışlarında yeni bir imkan, yeni bir soluk olabilecektir. Yeter ki bunu değerlendirmesini bilsinler. Aksi halde bu millet, Sayın Akşener'in açıkladığı gibi siyasi partileri noter olarak gören, kişisel ajandalarını ve siyasi hırslarını ön plana çıkaran, kendi görüşlerini, kendi adaylarını dayatan bir siyasi partinin peşine takılıp gitmemelidir."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.