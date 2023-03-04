Milletvekili Kırcalı'dan depremde ölen askerin ailesine ziyaret

Okyanuslar ve denizler neden tuzludur?

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SAMSUN (AA) - AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalarak Hatay'da yaşamını yitiren 23 yaşındaki Deniz Astsubay Çavuş Yasin Güvenç'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kırcalı, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, MHP Samsun İl Başkanı Osman Kandıra, AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan, MHP Havza İlçe Başkanı Ferhat Gültekin ile Güvenç'in babası Mustafa Güvenç ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Kırcalı, depremin ardından uzun süre bölgede kaldığını belirterek, "Ülke olarak çok büyük acı içerisindeyiz. Devletimiz en kısa sürede yaraların sarılması için tüm gücüyle çalışmakta. Bu felakette hayatını kaybeden Yasin Güvenç kardeşimiz ile depremde hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.







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