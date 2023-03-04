Akademisyenlerin TÜBİTAK projesine depremzede ailenin eli değdi

SAMSUN (AA) - İLYAS GÜN/MUSTAFA ÇAVUŞ - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünce yürütülen TÜBİTAK destekli projeye, Samsun'da yurtta kalan depremzede aile tohum dikerek destek verdi.

OMÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Serdar ile Doktor Öğretim Üyeleri Burak Akyüz ve Mehmet Tütüncü'nün hazırladığı, TÜBİTAK tarafından desteklenen, "Klonal Kestane Anaç Adaylarının Klasik ve Yeni Nesil Tekniklerle In-Vitro çoğaltımı" projesinde tohumlar çimlenmeye başladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesiyle aşılama çalışmasına katılacak öğrenci bulmakta zorlanan Prof. Dr. Serdar, depremzede ailelerin kaldığı Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait Münevver Ayaşlı Kız Yurdu'na giderek yardım istedi.

Yardım çağrısına olumlu yanıt veren Hatay'ın İskenderun ilçesinden gelen Kerim ve Safinaz Dostum çifti, 8 yaşındaki kızları Yağmur ile laboratuvarda kestane tohumlarını toprakla buluşturdu.

Prof. Dr. Serdar, AA muhabirine, proje kapsamında bir haftadır aşılama çalışması yaptıklarını söyledi.

Kampüste öğrenci olmaması nedeniyle çalışmalarına yardım edecek öğrenci bulamadıklarını belirten Serdar, "Çok sayıda aşı yapılması gerekiyor. Tohumlar çimlendi, zamanı geçiyor. Depremzede misafirlerimizden yardım istemek aklıma geldi." dedi.

Gerekli izinleri aldıktan sonra depremzedelerin kaldığı yurda gittiğini anlatan Serdar, "Orada Hatay'dan deprem nedeniyle Samsun'a gelen aile ile karşılaştım. Projemizi anlattım ve yardıma ihtiyacımız olduğunu söyledim. Depremzede ailemiz de memnuniyetle karşıladı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Akyüz ise proje kapsamında genç dokulara aşı yaptıklarını, bunlardan da genç bitkiler elde edeceklerini dile getirdi.

Aşılama çalışmalarına depremzede ailenin destek olduğuna dikkati çeken Akyüz, "Projemiz ülkemiz ve üniversitemiz adına önemli bir proje. Bu projeye depremzede ailemizin destek olması da çok anlamlı." ifadesini kullandı.

- "Faydalı olmaya çalışıyoruz, kafamızı dağıtmış oluyoruz"

Depremzede Kerim Dostum, Samsun'a 2 gün önce geldiklerini, eşi ve çocuğuyla yurtta kaldıklarını söyledi.

Yurtta tüm ihtiyaçlarının karşılandığını, kendilerine güler yüzlü davranıldığını vurgulayan Dostum, şunları kaydetti:

"Prof. Dr. Serdar yurda gelerek yardım istedi. Biz de laboratuvara gelerek elimizden geldiği kadar kendilerine destek olmaya çalıştık. Çok da memnunuz bu durumdan. Değişik bir atmosfer, değişik bir ortam. Faydalı olmaya çalışıyoruz, kafamızı dağıtmış oluyoruz. Faydalı olmak çok önemli, hem de üzerimizdeki deprem stresini atabilmek istiyorduk. Umarım yardımcı olabilmişizdir."

Safinaz Dostum ise depremde pek çok arkadaşı, komşusu ve tanıdığının yaşamını yitirdiğini anlatarak, "20 gündür çadırda kalıyorduk. Her gün sarsıntı oluyordu, eve çıkamıyorduk. Deprem bölgesinde kimseye yardımcı olamadığımız için çok üzülüyordum. Böyle bir şey karşımıza çıkınca seve seve kabul ettim. Başka bir teklif gelsin, yine yaparım. Yeter ki yapabileceğim bir şey olsun." diye konuştu.





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