Bafra'dan depremzedelere yardımlar devam ediyor

SAMSUN (AA) - Bafra'dan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen bölgeye yardı gönderilmeye devam ediliyor.



Bafra Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin Elbistan'da kurduğu aşevi ile günlük bin depremzedenin sıcak yemek ihtiyacını karşıladığı, ayrıca iş makinesi, temizlik, cenaze araçlarının yanı sıra 35 yardım tırının da bölgeye ulaştırıldığı belirtildi.

Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri'nde kurulan sosyal market aracılığıyla depremzedeler için yardımların kabul edildiği aktarılan açıklamada, ilçede bulunan 489 aile ve 1884 kişiye destek sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hamit Kılıç, büyük bir deprem yaşadıklarını belirterek, "Hükümetimiz tüm gücüyle, milletimiz tüm kadirşinaslığıyla deprem bölgesinde depremzedelerimizin yanında. Bizler de ilk günden itibaren Bafra olarak personel, iş makinesi ve ekipmanlarımızı Elbistan ve Kahramanmaraş bölgesine yönlendirdik. Hep beraber bu yarayı sarmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.