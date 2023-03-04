Samsun MHP İl Başkanı Kandıra'dan Havza Belediye Başkanı Özdemir'e ziyaret

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SAMSUN (AA) - MHP Samsun İl Başkanı Osman Kandıra, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

Ziyarette Kandıra, çalışmaları hakkında bilgi vererek, güncel konular hakkında istişarede bulundu.

Özdemir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Öncelikle görevinizde sizlere ve ekip arkadaşlarınıza başarılar dilerim. Cumhur İttifakı'nın ortakları olarak halkımıza hizmet için karşılıklı anlayış ve hassasiyet içinde omuz omuza çalışmalarımıza devam etmekteyiz." dedi.

Kandıra da geçen yıl aralık ayında görevi devraldığını belirterek, "Cumhur İttifakı'nın ortağı olarak Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin ittifak ortağı olmanın hassasiyetinin teşkilatlardaki yansımasıyla görevimizi icra ediyoruz, edeceğiz." ifadesini kullandı.



Ziyarette MHP Havza İlçe Başkanı Ferhat Gültekin de bulundu.







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