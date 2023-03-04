Salıpazarı'nda "İngilizce konuşma etkinliği" düzenlendi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, İngilizce konuşma etkinlikleri kapsamında üç Endonezyalı öğrenci misafir edildi.



Salıpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde liselerde görev yapan İngilizce öğretmenleri tarafından organize edilen "Hosting International Friends in Local" projesi kapsamında üç Endonezyalı üniversite öğrencisi konuk edildi.

Salıpazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen İngilizce konuşma etkinliklerine ilçedeki tüm liselerden öğrenciler katıldı.







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