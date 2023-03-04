Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma sonucu, bir şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Düzenlenen operasyonda F.Ç'nin ikametinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, kenevir tohumu ve sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



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