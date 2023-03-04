MHP Çarşamba İlçe Teşkilatı bir araya geldi

SAMSUN (AA) - MHP Çarşamba İlçe Teşkilatı, kahvaltıda bir araya geldi.

MHP Çarşamba İlçe Başkanı Harun Kaya, bir restoranda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, görev kendisine tevdi edildiği günden bu yana birlik beraberlik mesajı verdiğini söyledi.



Birlik beraberlik içinde olunduğu sürece aşılmayacak hiçbir engel bulunmadığını vurgulayan Kaya, "Kavgalar, birincisi ülkemize, ikincisi partimize, üçüncüsü bizlere zarar vermiştir. Bunları yaşadık ve gördük. Birlik ve beraberlik sadece Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Harun Kaya ile olmaz, el birliği ile olacak. Hepinizden elinizi taşın altına koymanızı bekliyorum. Siz varsanız ben varım, siz yoksanız ben de yokum." dedi.

Programa Çarşamba Ülkü Ocakları Başkanı Yalçın Sözen, Türk Eğitim-Sen Çarşamba Şube Başkanı Özcan Tonyalı ile Çarşamba Belediyesi MHP Meclis Üyeleri ve partililer katıldı.





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