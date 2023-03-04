Samsun'da bir evde çıkan yangın hasara yol açtı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi.

Karpuzlu Mahallesi'nde Merve Dağ'a ait tek katlı müstakil evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sobadan çıktığı tahmin edilen ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.