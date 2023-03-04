Futbol: Spor Toto 1. Lig

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Yiğit Arslan, Hüsnü Emre Çelimli, Gökmen Baltacı

Yılport Samsunspor: Szumski, Ali Ülgen (Dk. 69 Harris), Alim Öztürk, Benasser, Zeki Yavru (Dk. 89 Yunus Emre Çift), Ali Kaan Güneren (Dk. 69 Soner Aydoğdu), Laura, Soner Gönül, Yusuf Abdioğlu, Osman Çelik (Dk. 89 Celil Yüksel), Tanque (Dk. 90+2 Ahmet Sağat)

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Oğuz Ceylan, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 81 Alberk Koç), Bolasie (Dk. 81 Benhur Keser), Azubuike, Alper Potuk, Bahadır Öztürk, Amilton, Ogün Özçiçek (Dk. 59 Miya), John Mary (Dk. 70 Kubilay Kanatsızkuş), Emirhan Topçu (Dk. 70 Sinan Osmanoğlu)

Goller: Dk.54 Yusuf Abdioğlu, Dk. 77 Alim Öztürk (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 8 Ogün Özçiçek, Dk. 35 Emirhan Topçu, Dk. 49 Alper Potuk, Dk. 57 Amilton, Dk. 70 Bahadır Öztürk (Çaykur Rizespor), Dk. 33 Alim Öztürk, Dk. 33 Benasser, Dk.62 Tangue, Dk. 73 Soner Aydoğdu, Dk. 81 Szumski, Dk. 82 Laura (Yılport Samsunsspor)





SAMSUN (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Çaykur Rizespor’u 2-0 mağlup etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.