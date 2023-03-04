Samsunspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

SAMSUN (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'un 2-0 yenen Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, çok değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Eroğlu, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin deprem felaketinden sonra çok zor bir süreçten geçtiğine işaret etti.

Deprem felaketinden dolayı liglere ara verildiğini hatırlatan Eroğlu, "Bu süreçten sonra ligde ilk maçlar hep zor olur. Bunu da söylemiştim. Maçın başından itibaren kazanmayı isteyen sahada savunmayı ve hücumu en iyi şekilde yapmaya çalışan, birlikte oynayan bir takım görüntüsündeydik. Rakibimizin önemli bir istatistiği var. Deplasmanda bir mağlubiyeti var, yani 8 maçtır kaybetmiyor. Onlar da devre arasında yaptığı takviyelerle güçlü bir takım haline geldiler. Sonuçta bir Karadeniz derbisi ama biz de oyunumuzla, maçın içerisindeki tempomuzla her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Bugün öndeki oyuncularımız pozisyona girdi ama maçın 2 golünü savunma oyuncuları attı. Savunma oyuncularımızın hücumda skora katkısı açısından bu çok önemli. Nasıl bir güçlü takım olduğumuzun da bir göstergesidir." dedi.

Eroğlu, kaçırdıkları pozisyonlar olduğunu vurgulayarak, "Belki daha erkende golü bulabilirdik. Rakibe de son bölümde yan toplardan pozisyon verdik ama savunmayı iyi yaptık. Çok değerli bir galibiyet aldık. Çünkü rakibimiz Çaykur Rizespor, bundan sonraki süreçte bu galibiyetin anlamı ileriki haftalarda daha da netleşecek." ifadelerini kullandı.





- Bülent Korkmaz: "Bu mağlubiyetin bir mazereti yok"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise Samsunspor'u galibiyetinde ötürü tebrik etti.



Maçın hakemini yönetiminden dolayı eleştiren Korkmaz, "Maçın orta hakemi iyi bir yönetim sergilemedi diye düşünüyorum. Maalesef, penaltı pozisyonunda tam beş dakika penaltıyı inceledi. Sonunda buldu. Yediğimiz ilk golde Azubuike'ye yapılan yüzde yüz bir faul vardı. İncelemeden maalesef golü verdi. Ben hakemin iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Açık ve net söylemek gerekirse bu mağlubiyetin bir mazereti yok. Özellikle ön tarafın top tutmasını çok istiyordum. Çünkü nihayetinde hücuma çıkmamız için bu gerekli, ama oralarda çok top kaybımız oldu. İyi oynadığımızı düşünmüyorum." şeklinde konuştu.





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