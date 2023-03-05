Samsun'da hendeğe devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde hendeğe devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.



Mustafa Bekçi (55) yönetimindeki 55 AG 807 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Karaköy Mahallesi'nde hendeğe devrildi.



Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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