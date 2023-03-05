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Depremzede 8 yaşındaki Yağmur, örgü bebeği "Buğlem"i yanından ayırmıyor

AA

Depremzede 8 yaşındaki Yağmur, örgü bebeği "Buğlem"i yanından ayırmıyor

SAMSUN (AA) - İLYAS GÜN / MUSTAFA ÇAVUŞ - 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinden ailesiyle Samsun'a gelen 8 yaşındaki Yağmur Dostum, kendilerine verilen kolide bulunan ve üzerinde not yazan örgü bebeği bir an olsun yanından ayırmıyor.

İskenderun'un Derebahçe Mahallesi'nde yaşayan Kerim ve Safinaz Dostum çiftinin evinde depremler nedeniyle çatlaklar oluştu. Deprem sonrasında Dostum çifti, kızları 8 yaşındaki Yağmur ile 20 gün çadırda yaşadı.

Bir hayırseverin gönderdiği ve Dostum ailesine verilen yardım kolisinin içinden, üzerinde "Sakın korkma, üzülme, bununla uyu ama hiçbir şeyi hatırlama, bu sana hediyem olsun. Buğlem" yazılı notla örgü bebek çıktı.

Dostum ailesi, daha sonra Samsun'a gelerek Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Münevver Ayaşlı Kız Yurdu'na yerleştirildi.

Örgü bebeğe "Buğlem" adını veren Yağmur, oyuncağını bir an olsun elinden bırakmıyor. Örgü bebeğiyle oynayan Yağmur, depremde yaşadıklarını unutmaya çalışıyor.

- "Çok aramak istedim ama telefon numarası yoktu"

Safinaz Dostum, AA muhabirine, örgü bebeğin depremzedelere gelen yardım kolisinden çıktığını, üzerinde not bulunduğunu söyledi.

Çok değişik ve anlamlı bir duygu yaşadıklarını belirten Dostum, "Yani bunu yaşamak da güzel bir şey. Kızım elinden düşürmüyor, çok seviyor. O günden bugüne kadar yanında taşıyor. Buğlem'e çok teşekkür ediyoruz. Çok aramak istedim ama telefon numarası yoktu, arayamadım. Soy ismi de yoktu. Buğlem, isim olarak bize hatıra kaldı. Yağmur onu çok seviyor." dedi.

İskenderun'da evlerinin duvarlarında çatlaklar bulunduğunu dile getiren Dostum, "Hatay aşırı derecede sallanıyor. 20 gün çadır hayatı yaşadık. Çadırda yaşamak sıkıntı zaten. Öyle de olunca Samsun'a gelmeye karar verdik. Samsun'da herkes bize sahip çıktı. Tüm insanların bize destek olduğunu görünce duygulanmamak elde değil." diye konuştu.

Yağmur Dostum da kendilerine verilen oyuncakların içinde bebeği bulduğunu anlatarak, "Buğlem diye bir abla not yazmış. Çok sevindim." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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