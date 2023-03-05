Samsun'daki depremzedelere "Kardeş Kart" dağıtıldı

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SAMSUN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etikilenerek Samsun'a gelen depremzedelere, şehir içi toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanmaları için "Kardeş Kart" dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, deprem felaketinin yaralarının sarılması için bölgedeki çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Belediyenin devreye aldığı sosyal projelerle kente gelen depremzedelerin hayatını kolaylaştırmaya devam ettiğini vurgulanan açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Derem sonrasında Samsun'a gelen afetzedelerin toplu taşımadan ücretsiz yararlanmalarını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmayı Kardeş Kart uygulaması ile sürdürüyor. Kardeş Kart uygulamasıyla afetzede vatandaşlar 6 ay boyunca toplu taşıma araçlarından ve TEKEL Otoparkından ücretsiz yararlanabilecek."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de depremzede vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için Büyükşehir Belediyesinin tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirtti.

Demir, Samsun'da 20 binin üzerinde afetzede vatandaşın bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kardeş Kart'a sahip olmak isteyen vatandaşlarımızın öncelikle AFAD veya e-Devlet üzerinden afetzede olduklarını gösterir belge almaları gerekiyor. Aldıkları belge ve kimlikleriyle Samkart Başvuru Merkezine geldiklerinde müracaatlarını alıyoruz ve hemen ardından kartlarını teslim ediyoruz. Şimdiye kadar 1000'in üzerinde kartı teslim ettik. Kardeş Kart ile 31 Ağustos'a kadar afetzede vatandaşlarımız Büyükşehir Belediyemize ait tüm toplu taşıma araçlarından ve yine şirketimiz tarafından işletilen Tekel Otoparkı'ndan ücretsiz faydalanabilecekler."



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