Samsun'dan kısa kısa

SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde vatandaşlar 130 ünite kan bağışında bulundu.
Türk Kızılay Havza Temsilciliği ve Genç Kızılay Havza Şubesince başlatılan ve 4 gün süren kan bağışı kampanyası kapsamında Kazımpaşa Caddesi'ndeki bir iş yeri bağış merkezine dönüştürüldü.
Kampanyada 130 ünite kan bağışında bulunuldu.
Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu, kampanyaya destek olan vatandaşlara teşekkür etti.
- Bafra
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçe genelinde 5 ekip 10 polisle asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi.
İlçe merkezinin giriş ve çıkışları ile belirlenen alanlara uygulama noktaları oluşturuldu.
Uygulamada 116 kişi, 56 araç ve 4 iş yeri kontrol edildi, aranan bir kişi yakalandı.
Bir kişiye amaç dışı kurusıkı silah taşımaktan ceza verildi.
Uygulamada, 9 kişiye trafik kurallarına uymamak suçundan toplamda 104 bin 909 lira cezai işlem uygulandı, 3 araç trafikten men edildi.