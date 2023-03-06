Samsun'da bir evde çıkan yangın hasara yol açtı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.



Hacınabi Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde Özgür Erkan'a ait bir apartmanın beşinci katındaki dairede yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kombiden çıktığı belirlenen yangını, itfaiye ekipleri evin balkonuna merdiven uzatarak söndürdü.



​​​​​​​Yangında, hasar meydana geldi. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

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