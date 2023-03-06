Samsun'da alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

Kızılırmak Mahallesi Çaycılar Sokağı'nda, Erdal B'nin (30) kullandığı 55 KA 888 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Polat T'ye (13) çarptı.

Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi. İkinci kez alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücüye para cezası uygulanarak ehliyetine 2 yıl el konuldu.

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