Havza'da kenevir işleme tesisi kurulum çalışmaları devam ediyor

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SAMSUN (AA) - Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) inşaat aşaması devam eden kenevir işleme tesisinde kullanılacak makine ve ekipmanlar ilçeye geldi.

Havza OSB'de kenevir işleme ve triko alanında faaliyet gösterecek firmanın inşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından makine ve ekipmanların kurulması ile üretime başlanacak, tesis hem ekonomiye hem de istihdama katkı sunacak.



Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, OSB'de incelmelerde bulunarak Keneviro firma yetkilisi Eyüp Can Kaplakarslan'dan bilgiler aldı.

Kaplakarslan, inşaat aşamasının tamamlanmasının ardından işletmede kullanılacak olan makine ve ekipmanların kurulum aşamasına geçileceğini belirterek, "Yıl sonunda üretime geçmesini hedeflediğimiz firmamızda kenevirin işlenerek iplik haline getirilip yurt içi ve yurt dışı satışının yapılmasını hedeflemekteyiz. Firmamız ilk etapta 300 ila 400 arası kişiye ekmek kapısı olacak. Öte yandan firma olarak bölgede üretilen kenevirlerin alımına yönelik faaliyetlerimiz ve ekim alanını arttırmaya yönelik çalışmalarımız aralıksız devam etmekte." dedi.

Havza TSO Başkanı Erkan Acar firmanın üretime geçmesi ile hem sanayide hem de tarıma dayalı istihdama önemli katkılar sunacağını kaydetti.

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