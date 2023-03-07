Bafra'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi yakalandı

SAMSUN (AA) - Bafra ilçesinde çalınan motosiklet bulundu, şüphelisi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Hırsızlık Büro ekipleri, İsmet Paşa Mahallesi, Hastane 1. Sokak'ta iki gün önce R.B'ye ait motosikletin gece evinin önünden çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin eşkalini belirledi.
Ekipler, şüpheli A.D'yi (20) Mevlana Mahallesi Yaka 1. Sokak'ta yakaladı. Çalınan motosikleti ise iki sokak aşağıda terk edilmiş halde bulundu.