Samsun'da gazi ve şehit yakınları depremzedelere giyecek hazırlıyor

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde gönüllü kadınlar, "asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye çocuklar için atkı, patik, yelek gibi giyecekler hazırlıyor.

Bafra Halk Eğitimi Merkezi (HEM) ile AFAD koordinasyonunda Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bafra Şubesince, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için çalışma başlatıldı.

Yelek, atkı, bere, patik gibi giyecekler ören dernek üyesi kadınlar, tamamladıklarını deprem bölgesine göndermeye başladı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin, AA muhabirine, yaşanan depremlerin acısını kendilerinin de yüreklerinde hissettiklerini, depremzedeler için dua ettiklerini söyledi.

Ellerinden geleni yaptıklarını belirten Ersin, polar alıp bunlardan kıyafet diktiklerini, ayrıca çocuklar için atkı, patik gibi giyecekler ördüklerini anlattı.

Gazi eşi ve HEM'de usta öğreticilik yapan Müddet Bayar ise depremzedeler için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirerek, kazak, atkı, bere, şapka giysiler ördüklerini kaydetti.

Gazi yakını Havva Kuzgun da depremzedeler için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

Şehit annesi Emine Hatun Topal da depremzede çocuklar için örgü ördüklerini belirterek, "Kış ayında ihtiyaç duyulan yelek, hırka, şapka, eldiven ve patik örüyoruz. Rabb'im ülkemize bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Hayatlarını kaybedenlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum." diye konuştu.





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