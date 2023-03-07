Samsun'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu kara yolu Çınarlık mevkisinde A.A. (49) idaresindeki 55 AZ 717 plakalı hafif ticari araç ile aynı yönde seyir halindeki K.C.K'nin (26) kullandığı 55 NM 969 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan araçların çarptığı trafo devrildi.

Kazada, otomobil sürücüsü K.C.K. ile araçlardaki S.G. (18), B.S. (19), H.İ.D. (19), B.Y. (22), S.K. (18), S.Y. (22) ve S.D. (23) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Samsun ve Çarşamba'daki hastanelere kaldırıldı.

Trafonun devrilmesi nedeniyle bölgeye bir süre elektrik verilemedi.



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