Samsun'dan kısa kısa

SAMSUN (AA) - Berat Kandili dolayısıyla Havza Müftülüğü tarafından program düzenlendi.

Kevser Camisi'nde yatsı namazı öncesi düzenlenen programda mevlit okundu, dua edildi.

Namaz sonrası vatandaşlara Havza Belediyesi ve Ülkü Ocakları Havza İlçe Başkanlığı tarafından tatlı ikram edildi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, tüm İslam aleminin, mübarek Ramazan ayının işareti olan Berat Kandili'ni tebrik ederek, " Cenabıallah’tan ülkemize ve tüm İslam alemine huzur ve esenlik niyaz ederken, felaketlerden hepimizi korumasını dilerim. Ülkemizin yaşadığı ve halen de hasarın giderilmeye devam edildiği deprem felaketi yarasının en iyi ilacı birliktir, beraberliktir ve dayanışmadır. Biz birbirimize kenetlendik ve kenetlenmeye devam ederek bu hasarı gidereceğiz, yaralarımızı saracağız. Bu güzel ve müstesna günleri de fırsat bilerek birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirelim, dayanışmamızı arttıralım. Berat Kandili'miz mübarek olsun." dedi.

MHP Havza İlçe Başkanı Ferhat Gültekin ve Ülkü Ocakları Havza Şube Başkanı Yasin Köz de vatandaşların Berat Kandillerini tebrik ettiler.

- Depremzede çiftin nikahları Ladik'te kıyıldı

Malatya'da evlenmek için gün alan yaşanan depremin ardından Samsun'un Ladik ilçesine gelen çiftin nikahı kıyıldı.

Malatya'da yaşayan Nazan Metin ve Burak Korkmaz, depremde evleri yıkılınca Ladik ilçesine yerleşti.

Evlenmek için evlendirme memurluğuna başvuran çiftin nikahı ilçede kıyıldı.

Depremzede çiftin nikahına, Belediye Başkan Vekili Mevlit Berçinli, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Eren ile belediye personeli katıldı.

Nikahları kıyılan depremzede çift, buruk bir mutluluk yaşadıklarını belirterek, "Allahın takdiri böyleymiş hiç bilmediğimiz bir yerde evlendik, halimize çok şükür. Allah'ım bütün ülkemizi bu tür felaketlerden korusun." diye konuştu.

- Havza Belediyesi Elbistan Belediyesi ile kardeş şehir oldu

Havza Belediye Meclisi aldığı kararla Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikincisinin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi ile kardeş şehir oldu.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "asrın felaketinin" yaşandığı ilk günden bu yana Elbistan'a olan yardımlarının sürdüğünü söyledi.



Depremin üslerinden bir olan Elbistan'a ilk yardım tırlarından birinin Havza'dan ulaştığını belirten Özdemir, "Elbistan’da yaraların sarılması için bölgeye araç ve personellerimizi gönderdik. İlimizin sorumluluk alanında olan Elbistan ile ilk günden bu yana oluşan kardeşlik bağlarımızı Belediye Meclisimizde de almış olduğumuz karar ile kardeşlik bağını resmiyete dökmüş olduk. Bölgeye yardımlarımızı göndermeye devam ediyoruz. Havzamıza gelen depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarmak, hayatlarına dokunabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bugünleri de atlatacağız. Bu millet tarih boyunca birliği ve beraberliği ile tüm dünyaya örnek olmuş bir millettir. Rabbim birliğimizi bozmasın. Bu vesile ile bir kez daha yaşanan felakette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, afetzede halkımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım." dedi.

- Çarşamba Belediyesinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Çarşamba Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, yazar Sevda Türküsev'i "Kadına Dair" adlı söyleşisiyle Çarşambalılarla buluşturacak.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cemil Şensoy Kültür Merkezi'nde 8 Mart Çarşamba akşamı saat 19.30'da Cemil Şensoy Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek söyleşide, 12 yaş sınırı olacak.

Belediye Başkanı Halit Doğan, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hayatın her alanında başardıklarıyla var olan, sevgiyle, merhametle dünyayı değiştiren, kadınlarımızı güzel bir programla anmak istedik. 'Dünyanın yarısını kadınlar oluşturur, diğer yarısını da kadınlar yetiştirir.' demiş büyüklerimiz. Evde çocuklarına yemek hazırlayan, çalışma hayatında fikirleriyle, azmiyle var olan, tarlada ekin eken, hayatın her alanında toplumumuzun değerlerini yaşatan ve başardıklarıyla bizlere örnek olan kadınlarımıza müteşekkiriz. Biz de Çarşamba Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz projelerimizle yaşama yön veren kadınlarımızı desteklemeye devam ediyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de sevilen isim, yazar Sevda Türküsev'i, 'Kadına Dair' isimli söyleşisiyle Çarşambalı hemşehrimizle buluşturacağız. Tüm hemşehrilerimizi bekleriz. Sevgi, saygı ve en kalbi duygularımla tüm kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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