Samsun'da 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 17 yıl hapis cezası bulunan hükümlü operasyonla yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kasten öldürme, cebir ve tehditle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma suçlarından 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.G'nin (40) farklı kimlikle araç kiraladığı bilgisine ulaştı.

Kaldığı adresi tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla O.G'yi yakaladı. Hükümlünün üzerinde bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen O.G, çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.