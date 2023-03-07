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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

AA

Samsun'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Hırsızlık Büro ekiplerince, İsmet Paşa Mahallesi, Hastane 1. Sokak'ta iki gün önce R.B'ye ait motosikletin gece evinin önünden çalınmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapmasında yakalanan şüpheli A.D'nin (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İlçede iki gün önce meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatan ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemiş, eşkali belirlenen şüpheli A.D, Mevlana Mahallesi Yaka 1. Sokak'ta yakalanmış, çalınan motosiklet ise iki sokak aşağıda terk edilmiş halde bulunmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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