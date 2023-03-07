Samsun'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Hırsızlık Büro ekiplerince, İsmet Paşa Mahallesi, Hastane 1. Sokak'ta iki gün önce R.B'ye ait motosikletin gece evinin önünden çalınmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapmasında yakalanan şüpheli A.D'nin (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



İlçede iki gün önce meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatan ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemiş, eşkali belirlenen şüpheli A.D, Mevlana Mahallesi Yaka 1. Sokak'ta yakalanmış, çalınan motosiklet ise iki sokak aşağıda terk edilmiş halde bulunmuştu.

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