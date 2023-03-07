Bafra'da görme engellilere yönelik muhasebe yardımcısı kursu

SAMSUN (AA) - Bafra'da görme engellilere yönelik İŞKUR desteğiyle açılan bilgisayar destekli muhasebe yardımcısı kursu devam ediyor.

Görme engellilerin istihdamını arttırmak ve meslek edinmelerini sağlamak amacıyla 23 Ocak'ta açılan kurs 27 Haziran'da sona erecek.

Haftanın altı günü eğitim alan görme engelli bireyler, meslek öğrenmelerinin yanı sıra kurs süresince günlük 130 TL harçlık alıyor.

Eğitimler, Halk Eğitim Merkezi öğretmeni Özlem Beslen tarafından Bafra Görme Engelliler Derneği'nde veriliyor.

Dernek Başkanı Ömer Ergül, "Kursumuz tamamen görme engellilerden oluşuyor. Kursumuz 776 saatlik İŞKUR destekli bir kurstur. Derneğimizde başlayan kurs günlük 5 saat olmak üzere haftada altı gün devam ediyor. Kursa katılan arkadaşlar İŞKUR tarafından günlük para alarak gelir elde ediyorlar. Kurs gelirden ziyade meslek öğrenmeleri açısından büyük önem arz ediyor. Ön muhasebe konularında eğitimler alarak meslek sahibi olacaklar. Arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kursa katılanlardan Şaban Satılmış ise, "Bu kurstan aldığımız eğitim sayesinde inşallah iş bulma olanağımız artacak. Burada olduğum için çok mutluyum. Yeni dostlarım oldu. Onlarla beraber hem güzel vakit geçiriyor, hem de meslek öğreniyorum. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

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