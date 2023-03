Samsun Büyükşehir Belediyesi depremzede çocuklara 125 bin oyuncak dağıttı

SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesinin, deprem bölgesinde çocuklara 125 bin oyuncak dağıttığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a, bir yandan alt ve üstyapı ile enkaz kaldırma, sıcak yemek ikramı ile insani yardım malzemesi desteği vermeyi sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bir yandan da afetzede çocuklar için özel çalışmalar yürütüyor.

Kahramanmaraş il merkezi ve kırsal bölgelerde belediye ekipleri çocuk oyun alanı ve sinema çadırında her gün 350 afetzede çocuk ile vakit geçiriyor.

Kahramanmaraş Necip Fazıl Kültür Merkezi önünde oluşturulan İnsani Yardım Merkezi'nde çocuklar, el becerilerini geliştirebilecekleri resim çizme, boyama, el işi kağıtları ile tasarım yapma etkinliklerine katılıyor. Oluşturulan mini kütüphanede ise her akşam çocuklara birer kitap veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, deprem bölgesinde hayatın normale dönmesi için çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini vurguladı.

Bu süreci çocukların en az zararla atlatmaları için büyük çaba harcadıklarını ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Hem kent merkezinde hem de kırsal bölgelerdeki çocuklarımıza ekiplerimiz ulaşıyor. Bu kapsamda onlara 125 bin oyuncak dağıttık. Yine çocuk oyun ve sinema evinde her gün çocuklarımızı misafir ediyoruz. Çocuklarımız burada çizgi film izleyip oyun oynayıp etkinliklere katılıyor. Onların yaşadıkları bu olumsuz süreci en az zararla atlatmalarını sağlamak, bir an önce normale dönmelerine katkı verebilmek için çaba harcıyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın her zaman yanlarındayız ve bundan sonraki süreçte de yanlarında olmaya devam edeceğiz."

