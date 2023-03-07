SAMSUN (AA) - Bafra Belediyesinin, Kahramanmaraş ve ilçe belediyeleriyle "kardeş şehir" olması kararı alındığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bafra Belediyesi Mart Ayı Toplantısı'nda Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ilçeden deprem bölgesine yapılan yardımlar ile ilçedeki depremzedeler hakkında bilgi verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden 11 ilin etkilendiğini hatırlatan Kılıç, "Binalar yıkılmış, çok sayıda can kayıpları ve yaralılar olmuş. Böyle büyük bir afetin meydana getirdiği tahribatın giderilmesi için devletimiz, yerel yönetimlerimiz ve milletimiz birlik beraberlik içinde deprem bölgesinde arama kurtarma ve acil ihtiyaçların karşılanması, yaraların sarılması konusunda üst düzeyde iş birliği ve yardımlaşma duygusu içinde çalıştı." ifadesini kullandı.

Bu kapsamda Kahramanmaraş ilindeki belediyelere ve orada yaşayanlara destek olmak amacıyla, "Belediye, belediye sınırları dışında yangın ve doğal afetler meydana gelmesi durumunda bu bölgelere gerekli yardım ve destek sağlayabilir' hükmü gereğince Belediye Meclisimiz, belediyemizin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Onikişubat, Dulkadiroğlu, Türkoğlu, Pazarcık, Elbistan, Afşin, Göksun, Ekinözü, Nurhak, Çağlayancerit ve Andırın ilçe belediyeleriyle kardeş şehir olması kararını oy birliğiyle aldı. Tüm Meclis üyelerimize teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.