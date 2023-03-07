Bafra’da trafik denetimi gerçekleştirildi

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SAMSUN (AA) - Samsun’un Bafra ilçesinde trafik denetleme ekipleri denetim gerçekleştirdi.

Bafra ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Samsun-Sinop kara yolu ışıklı kavşağında uygulama yaptı.

Uygulamada 77 araç sürücüsü kontrol edildi, 12 kişiye kırmızı ışık ihlali, 4 kişiye de trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak suçundan toplam 13 bin 156 lira cezai işlem uygulandı.

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