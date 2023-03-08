Çarşamba'da uyuşturucu operasyonunda 13 adreste arama yapıldı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ilçede uyuşturucu sattığı veya kullandığı değerlendirilen 13 şüpheliye ait ev ve iş yerine Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, JASAT timi, uyuşturucu dedektör köpekleriyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Adreslerde yapılan aramada 6 sentetik ecza hapı, 0,20 gram kenevir tohumu, 0,30 gram esrar, ruhsatsız tabanca, 3 otomatik av tüfeği, 75 mermi ile 52 gram narkotik şüphesi olan madde ele geçirildi.



Operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alınarak, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.





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