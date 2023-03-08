Ladik'te imar planları yeniden ele alınarak

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SAMSUN (AA) - 27 Kasım 1943'te meydana gelen Tosya-Ladik depreminde büyük yıkım yaşanan Samsun'un Ladik ilçesinde, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından imar planlarının yeniden değerlendirilmesi kararlaştırıldı.

Ladik Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkan Vekili Mevlit Berçinli başkanlığında Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Berçinli, burada yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa diledi.

Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Ladik ilçesinin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda bulunması nedeniyle imar planlarının yeniden ele alınarak yatay mimariye ve sağlam zeminlerin imara açılması kararı, oy birliğiyle imar komisyonuna havale edildi.

Berçinli, alınan kararın hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, "Deprem bölgesiyiz, fay hattındayız. Önlem almak bizim birinci görevimizdir." dedi.

Toplantı, diğer gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.



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