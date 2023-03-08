Salıpazarı Belediye Başkanı Akgül, kadın çalışanların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

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SAMSUN (AA) - Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, ilçedeki kadın esnafı ve tekstil fabrikasında çalışan kadınları ziyaret etti.



Akgül, Salıpazarı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Yüksel Nuri ile kadınları iş yerlerinde ziyaret ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı, çiçek ve çikolata verdi.



Yaşadığı çevreden başlayarak emeğiyle, sevgisiyle dünyayı güzelleştirmeye çalışan tüm kadınların aynı zamanda insanlığın vicdanı olduğunu belirten Akgül, "Bu ülke, kadınlarla omuz omuza mücadele ile kuruldu, yine aynı mücadele ile bugünlere getirildi. Hepimizin kırmızı çizgisi olan kadına yönelik şiddetin bir an önce son bulmasını temenni ediyorum." dedi.

Akgül, tarihte iz bırakan kadın emekçiler ve kadın kahramanlar başta olmak üzere tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.







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